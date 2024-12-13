Венесуэла раскритиковала слова верховного комиссара ООН по правам человека
Венесуэла подвергла критике УВКПЧ ООН после доклада о нарушении прав человека
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о ситуации в Венесуэле повторяют риторику крайне правой местной оппозиции и демонстрируют субординацию его управления интересам США, дискредитируя организацию, говорится в сообщении правительства Венесуэлы.
"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает печально известное заявление, сделанное сегодня из управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). Это заявление, которому не хватает оснований и объективности, демонстрирует подчинение Верховного комиссара интересам загнивающей американской империи и его бессовестное использование в качестве инструмента политической агрессии против нашей родины", - сказано в коммюнике, которое опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
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Комиссар Тюрк, выступая в пятницу перед советом ООН по правам человека с обновлением по ситуации в Венесуэле, вновь заявил о непропорциональном применении силы во время протестов после выборов, призвав власти пересмотреть дела заключенных под стражу участников протестов, обеспечить им справедливый суд и соответствие условий содержания "международным стандартам". Чиновник указал на угрозы и преследования в отношении представителей гражданского общества, закрытие НПО, которые "способствуют созданию атмосферы страха и социальной напряженности и мешают организациям гражданского общества выполнять свою жизненно важную работу".
"Верховный комиссар Волькер Тюрк, чьи руки в крови после убийств детей в секторе Газа, Сирии и Ливане, подчиненный имперской повестке, пытается атаковать Венесуэлу, повторяя нарративы венесуэльских крайне правых. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека стало пространством, которое служит тем, кто продвигает хаос, дестабилизацию и иностранное вмешательство, намеренно игнорируя насильственные действия, финансируемые из-за границы, которые после июльских выборов оставили 28 погибших, а также преступления на почве ненависти ... Беспорядочное и избирательное поведение УВКПЧ полностью дискредитирует любые претензии на беспристрастность", - сказано в коммюнике венесуэльского правительства.
Венесуэла в феврале решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудникам дали тогда 72 часа, чтобы покинуть страну. МИД Венесуэлы в заявлении указал, что офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в апреле сообщил, что Венесуэла получила предложение и согласна восстановить работу представительства управления верховного комиссара ООН по правам человека, закрытого в феврале текущего года. Политик в тот момент выразил надежду, что стороны смогут преодолеть существующие разногласия.
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