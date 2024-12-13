https://ria.ru/20241213/vena-1989048871.html

Россия никогда не ставила целью шантажировать Вену, заявил посол

Россия никогда не ставила целью шантажировать Вену, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2024

Россия никогда не ставила целью шантажировать Вену, заявил посол

Россия никогда не ставила целью шантажировать Вену или других и не использует энергоресурсы как инструмент политического давления, заявил посол РФ в Вене... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:46

2024-12-13T13:46

2024-12-13T13:46

экономика

россия

вена

дмитрий любинский

omv

газпром

стокгольмский арбитраж

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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Россия никогда не ставила целью шантажировать Вену или других и не использует энергоресурсы как инструмент политического давления, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Невзирая на турбулентную международную обстановку и искусственные ограничители, ПАО "Газпром" продолжал поставлять предусмотренные соглашениями объемы "голубого топлива" до тех пор, пока они оплачивались в соответствии с контрактными обязательствами. Наша страна никогда не ставила целью "наказать" или шантажировать Вену или кого-либо еще в угоду политической конъюнктуре, не использует свои энергоресурсы в качестве инструмента давления", - говорится в заявлении посла. Он добавил, что "это справедливо даже в условиях, когда австрийцы с рвением участвуют во всех неправовых санкционных механизмах против России, включая заморозку активов или конфискацию собственности". "Напротив, именно наше сырье вплоть до сегодня де-факто спасало находящуюся в глубокой рецессии австрийскую экономику от скатывания на дно", - заключил дипломат. OMV ранее сообщила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с "Газпром экспортом" якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны российской компании. Контракт был заключен в 2006 году и рассчитан до 2040 года. OMV утверждает, что объемы поставок по нему в течение последних трех лет были "полностью диверсифицированы" за счет альтернативных источников газа. Ранее OMV также, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с "Газпромом", в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом". OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Но в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября. При этом ранее сама OMV не исключала ухудшения договорных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок по контракту.

https://ria.ru/20241212/gaz-1988862111.html

https://ria.ru/20241213/rossija-1989043709.html

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экономика, россия, вена, дмитрий любинский, omv, газпром, стокгольмский арбитраж