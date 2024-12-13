https://ria.ru/20241213/veb-1988888903.html

Индекс ВЭБ определил города — лидеры в направлениях образования и здоровья

Индекс ВЭБ определил города — лидеры в направлениях образования и здоровья - РИА Новости, 13.12.2024

Индекс ВЭБ определил города — лидеры в направлениях образования и здоровья

ВЭБ.РФ раскрыл результаты по направлениям "Образование" и "Здоровье" по итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни за 2024 год, весомый — на... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

образование - общество

россия

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988885430_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ef5937cee0dd5a851595dff542b6b0f3.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ раскрыл результаты по направлениям "Образование" и "Здоровье" по итогам обновления данных в системе Индекса качества жизни за 2024 год, весомый — на уровне 17% — прирост к показателям 2023 года зафиксирован по интегральному качеству образования, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.Лидерами в этой группе по итогам обработки массивов данных 2024 года стали Тольятти, Элиста, Ставрополь, Тобольск и Пенза.В группе показателей "Здоровье" один из заметных трендов — рост числа горожан, проходящих профилактические осмотры (плюс 15% по итогам 2024 года). Лидерами здесь стали Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Ноябрьск и Казань, которая также показала хорошую динамику по числу горожан, высоко оценивающих состояние своего здоровья (35,8%). Среди новых показателей Индекса ВЭБ.РФ — пешая и транспортная доступность больниц. В среднем по городам Индекса эти показатели по итогам 2024 года составляют 79,4% и 93,3%, соответственно."Образование и здоровье — важные слагаемые качества жизни обычной семьи в городе. Именно на запросах и оценках горожан сфокусирована аналитика ВЭБ.РФ. Влияние на динамику показателей Индекса мы отмечаем по результатам как масштабных государственных программ, так и проектов с участием бизнеса, в том числе ГЧП. Один ярких из примеров — президентская программа строительства школ, в которой активно участвуют Группа ВЭБ, крупнейшие коммерческие банки и местные застройщики. По итогам 2024 года мы фиксируем рост числа школьников, обучающихся в первую смену, — в среднем по городам показатель достиг 78%. Динамика положительная, но, безусловно, этот вопрос остается в фокусе внимания и властей, и бизнеса", — сказал Самохин.По данным Наццентра ГЧП, в сфере образования в России реализуется 221 ГЧП-проект с общим объемом инвестиций 606 миллиардов рублей, в сфере здравоохранения — 58 проектов с общим объемом инвестиций порядка 216 миллиардов рублей.Комплексное обновление данных Индекса ВЭБ.РФ за 2024 год завершится уже на следующей неделе. Число городов в системе вырастет с 218 до 250, а число показателей увеличится с 300 до 317.Индекс ВЭБ.РФ — открытая аналитическая база по качеству жизни, размещенная на портале Города.РФ. Система охватывает крупнейшие города России, за исключением двух столиц.Наццентр ГЧП взаимодействует с субъектами и городами России, проводит обучение проектных команд. Центр на постоянной основе ведет мониторинг реализации государственно-частных проектов, организует деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры, формирует рейтинг городов по уровню развития ГЧП.

https://ria.ru/20241205/veb-1987505347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование - общество, россия, вэб.рф (вэб)