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На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ - РИА Новости, 13.12.2024
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Религия
 
16:12 13.12.2024 (обновлено: 18:51 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/upts-1989094465.html
На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ
На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ - РИА Новости, 13.12.2024
На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ
Сотрудники военкомата на Украине похитили секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Ивана Розмана и вывезли в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:12
2024-12-13T18:51
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россия
верховная рада украины
в мире
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Ивана Розмана и вывезли в неизвестном направлении, сообщает в пятницу телеканал "Первый казацкий". "Секретаря Хустской епархии УПЦ протоиерея Ивана Розмана похитили представители ТЦК (военкомата - ред.) и вывезли в неизвестном направлении. Сын священнослужителя священник Сергей Розман сообщает, что 12 декабря в 16.00 (17.00 мск) его отца забрали. Похищение протоиерея Ивана представителями ТЦК происходит уже во второй раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. По данным телеканала, священнослужитель имеет все документы, подтверждающие его статус опекуна своей супруги с инвалидностью. Секретаря епархии, как утверждается, сначала удерживали в Береговском районном военкомате, после чего вывезли в неизвестном направлении. Отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в сентябре сообщал о похищениях на Украине священников сотрудниками военкоматов. Тогда были вывезены отец Василий из Хустской епархии и отец Степан - из Одесской. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html
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украина, россия, верховная рада украины, в мире, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, В мире, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ

На Украине военкомы похитили секретаря Хустской епархии УПЦ Розмана

© Фото : УПЦСекретарь Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Иван Розман
Секретарь Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Иван Розман - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : УПЦ
Секретарь Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Иван Розман. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили секретаря Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Ивана Розмана и вывезли в неизвестном направлении, сообщает в пятницу телеканал "Первый казацкий".
"Секретаря Хустской епархии УПЦ протоиерея Ивана Розмана похитили представители ТЦК (военкомата - ред.) и вывезли в неизвестном направлении. Сын священнослужителя священник Сергей Розман сообщает, что 12 декабря в 16.00 (17.00 мск) его отца забрали. Похищение протоиерея Ивана представителями ТЦК происходит уже во второй раз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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По данным телеканала, священнослужитель имеет все документы, подтверждающие его статус опекуна своей супруги с инвалидностью. Секретаря епархии, как утверждается, сначала удерживали в Береговском районном военкомате, после чего вывезли в неизвестном направлении.
Отстаивающий интересы УПЦ депутат Верховной рады Артем Дмитрук в сентябре сообщал о похищениях на Украине священников сотрудниками военкоматов. Тогда были вывезены отец Василий из Хустской епархии и отец Степан - из Одесской.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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