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В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989145998.html
В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину
В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину - РИА Новости, 13.12.2024
В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину
Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:15
2024-12-13T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
эммануэль макрон
анналена бербок
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Киеву, предложил отправить немецких солдат в качестве "миротворцев" на Украину после заключения перемирия. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. "До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... (По завершении конфликта - ред.) мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир", - сказал Кизеветтер в интервью изданию Spiegel, отвечая на вопрос о том, должна ли Германия принять участие в формировании "миротворческих" сил на Украине. Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, Бербок ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. В пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в данный момент не актуален. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", которое "абсолютно не в интересах этих стран".
https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html
https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html
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в мире, украина, германия, россия, эммануэль макрон, анналена бербок, дмитрий песков, хдс/хсс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Эммануэль Макрон, Анналена Бербок, Дмитрий Песков, ХДС/ХСС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину

В бундестаге хотят отправить немецкие войска на Украину в качестве "миротворцев"

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Киеву, предложил отправить немецких солдат в качестве "миротворцев" на Украину после заключения перемирия.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Бербок выступила с дерзким предложением по Украине
4 декабря, 09:00
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"До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... (По завершении конфликта - ред.) мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир", - сказал Кизеветтер в интервью изданию Spiegel, отвечая на вопрос о том, должна ли Германия принять участие в формировании "миротворческих" сил на Украине.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что глава МИД Германии Анналена Бербок якобы допустила отправку военных бундесвера на Украину для обеспечения перемирия. Однако, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе, Бербок ограничилась лишь общими словами и не говорила напрямую об отправке войск. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что не рассматривает отправку немецких войск на Украину. В пятницу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в данный момент не актуален.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия", которое "абсолютно не в интересах этих стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияЭммануэль МакронАнналена БербокДмитрий ПесковХДС/ХСССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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