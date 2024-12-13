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На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны

На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны - РИА Новости, 13.12.2024

На Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам обороны

Новоназначенный комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс впервые прибыл на Украину, обсуждалось предоставление Киеву вооружения, сообщает в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:49

2024-12-13T19:49

2024-12-13T19:49

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андрюс кубилюс

денис шмыгаль

сергей лавров

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Новоназначенный комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс впервые прибыл на Украину, обсуждалось предоставление Киеву вооружения, сообщает в пятницу издание "Украинские новости". "На Украину впервые приехал еврокомиссар по обороне. Андрюс Кубилюс уже обсудил с (премьер-министром – ред.) Денисом Шмыгалем и (главой МИД – ред.) Андреем Сибигой дальнейшее оборонное сотрудничество Украины и ЕС… Речь шла, в частности, о предоставлении европейскими партнерами вооружения, артиллерийских боеприпасов и систем ПВО для нужд сил безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Кроме того, как отмечает издание, обсуждалось также сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами Украины и ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html

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в мире, украина, россия, киев, андрюс кубилюс, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, нато