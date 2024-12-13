https://ria.ru/20241213/ukraina-1989139407.html
Директора департамента Киевской администрации заподозрили во взяточничестве
Директора департамента Киевской администрации заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 13.12.2024
Директора департамента Киевской администрации заподозрили во взяточничестве
На Украине заподозрили во взяточничестве руководителя департамента Киевской государственной городской администрации Александра Возного, ему грозит до 10 лет... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:31
2024-12-13T19:31
2024-12-13T19:31
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На Украине заподозрили во взяточничестве руководителя департамента Киевской государственной городской администрации Александра Возного, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает нацполиция. "Нацполиция сообщила о подозрении руководителю департамента Киевской государственной городской администрации в систематическом получении неправомерной выгоды. Фигурант вместе с сообщниками организовал схему вымогательства взяток за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух. Ранее следователи полиции уже завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении трех участников этой преступной группы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции. Полиция имени руководителя департамента не сообщает, однако, по данным украинского издания "Страна.ua", речь идет об Александре Возном. Полицейские установили, что подозреваемый создавал искусственные препятствия предпринимателям для бесплатного получения таких разрешений. Подготовленные пакеты документов под надуманными предлогами возвращали на доработку. При этом работники подконтрольного фигуранту предприятия предлагали субъектам хозяйствования посреднические услуги по получению разрешений в сфере охраны окружающей природной среды. Такие услуги стоили до 20 тысяч гривен (480 долларов). Подозреваемому вменяется статья "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
https://ria.ru/20241129/korruptsiya-1986578573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, украина
Директора департамента Киевской администрации заподозрили во взяточничестве
На Украине главу департамента Киевской ГГА Возного заподозрили во взяточничестве
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. На Украине заподозрили во взяточничестве руководителя департамента Киевской государственной городской администрации Александра Возного, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает нацполиция.
«
"Нацполиция сообщила о подозрении руководителю департамента Киевской государственной городской администрации в систематическом получении неправомерной выгоды. Фигурант вместе с сообщниками организовал схему вымогательства взяток за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух. Ранее следователи полиции уже завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении трех участников этой преступной группы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции.
Полиция имени руководителя департамента не сообщает, однако, по данным украинского издания "Страна.ua", речь идет об Александре Возном.
Полицейские установили, что подозреваемый создавал искусственные препятствия предпринимателям для бесплатного получения таких разрешений. Подготовленные пакеты документов под надуманными предлогами возвращали на доработку. При этом работники подконтрольного фигуранту предприятия предлагали субъектам хозяйствования посреднические услуги по получению разрешений в сфере охраны окружающей природной среды. Такие услуги стоили до 20 тысяч гривен (480 долларов). Подозреваемому вменяется статья "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.