https://ria.ru/20241213/ukraina-1989139313.html

В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.12.2024

В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:30

2024-12-13T19:30

2024-12-13T19:55

в мире

сша

украина

кит келлог

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5748d1567cfe3ebe8e5d17e9c6a659f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся урегулировать вскоре после инаугурации."Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил Келлог.По его словам, Трамп способен на решительные действия, в том числе может пригласить руководителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения.Сам Трамп в интервью журналу Time не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html

https://ria.ru/20241213/fa-1989096663.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, россия