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В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.12.2024
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19:30 13.12.2024 (обновлено: 19:55 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989139313.html
В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.12.2024
В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:30
2024-12-13T19:55
в мире
сша
украина
кит келлог
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся урегулировать вскоре после инаугурации."Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил Келлог.По его словам, Трамп способен на решительные действия, в том числе может пригласить руководителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения.Сам Трамп в интервью журналу Time не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988862476.html
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в мире, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, россия
В мире, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Россия
В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Келлог допустил разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся урегулировать вскоре после инаугурации.
"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил Келлог.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп ушел от ответа на вопрос о сокращении помощи Украине
12 декабря, 16:50
По его словам, Трамп способен на решительные действия, в том числе может пригласить руководителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения.
Сам Трамп в интервью журналу Time не стал раскрывать подробности своего плана по урегулированию конфликта. При этом он упомянул, что собирается использовать оказание помощи Украине как рычаг давления на Россию.
Избранный президент США вступит в должность 20 января.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Киев в беде". В США предположили, когда завершится конфликт на Украине
Вчера, 16:19
 
В миреСШАУкраинаКит КеллогДональд ТрампРоссия
 
 
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