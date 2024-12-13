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На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла - РИА Новости, 13.12.2024
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14:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989068768.html
На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла
На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла - РИА Новости, 13.12.2024
На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла
Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:42
2024-12-13T14:42
в мире
украина
россия
ивано-франковская область
герман галущенко
геннадий труханов
дмитрий песков
дтэк
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов, говорится в сообщении Бурштынской ТЭС, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее в пятницу глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о поражении объектов критической инфраструктуры региона. "Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины в части населенных пунктов, в том числе города Бурштын и села Демьянов Ивано-Франковской области, будет временно приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды", - следует из сообщения Буштынской ТЭС, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН – о взывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html
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в мире, украина, россия, ивано-франковская область, герман галущенко, геннадий труханов, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Ивано-Франковская область, Герман Галущенко, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла

Часть населенных пунктов Ивано-Франковской области остались без света и тепла

© Pixabay / ehendelЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Pixabay / ehendel
Лампочка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов, говорится в сообщении Бурштынской ТЭС, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в пятницу глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о поражении объектов критической инфраструктуры региона.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Одессе начались перебои со светом, связью и водой
Вчера, 10:58
"Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины в части населенных пунктов, в том числе города Бурштын и села Демьянов Ивано-Франковской области, будет временно приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды", - следует из сообщения Буштынской ТЭС, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН – о взывах в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Минэнерго Украины сообщило об ударах по энергетическим объектам
Вчера, 11:44
 
В миреУкраинаРоссияИвано-Франковская областьГерман ГалущенкоГеннадий ТрухановДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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