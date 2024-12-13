На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла
Часть населенных пунктов Ивано-Франковской области остались без света и тепла
© Pixabay / ehendelЛампочка
© Pixabay / ehendel
Лампочка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов, говорится в сообщении Бурштынской ТЭС, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в пятницу глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о поражении объектов критической инфраструктуры региона.
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"Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины в части населенных пунктов, в том числе города Бурштын и села Демьянов Ивано-Франковской области, будет временно приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды", - следует из сообщения Буштынской ТЭС, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН – о взывах в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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