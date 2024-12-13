https://ria.ru/20241213/ukraina-1989068768.html

На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла

На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла - РИА Новости, 13.12.2024

На западе Украины несколько населенных пунктов остались без света и тепла

Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:42

2024-12-13T14:42

2024-12-13T14:42

в мире

украина

россия

ивано-франковская область

герман галущенко

геннадий труханов

дмитрий песков

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_43b02292f44630014ac96bfa6a309c6d.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ряд населенных пунктов Ивано-Франковской области на западе Украины, в том числе город Буштын, остался в пятницу без электричества и тепла после обстрелов, говорится в сообщении Бурштынской ТЭС, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее в пятницу глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о поражении объектов критической инфраструктуры региона. "Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины в части населенных пунктов, в том числе города Бурштын и села Демьянов Ивано-Франковской области, будет временно приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды", - следует из сообщения Буштынской ТЭС, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН – о взывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html

https://ria.ru/20241213/energetiki-1989009828.html

украина

россия

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, ивано-франковская область, герман галущенко, геннадий труханов, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины