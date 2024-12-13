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Депутат Рады сообщила об увольнении командующего группировкой "Донецк" - РИА Новости, 13.12.2024
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12:46 13.12.2024 (обновлено: 12:47 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989034598.html
Депутат Рады сообщила об увольнении командующего группировкой "Донецк"
Депутат Рады сообщила об увольнении командующего группировкой "Донецк" - РИА Новости, 13.12.2024
Депутат Рады сообщила об увольнении командующего группировкой "Донецк"
Командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:46
2024-12-13T12:47
в мире
курахово
донецкая народная республика
запорожье
александр тарнавский
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, сообщила в пятницу депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра. "Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТГ (оперативно-тактической группировкой- ред.) "Донецк". Это касается обороны всего красноармейского (украинское название - покровское) и кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Тарнавский", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, Тарнавский опытный военный, который также участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году". Безуглая добавила, что Роман Кузив, возглавлявший медобеспечение фронта, был также смещен со своей должности. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/rada-1986574556.html
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975606406.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, запорожье, александр тарнавский, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Александр Тарнавский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады сообщила об увольнении командующего группировкой "Донецк"

Депутат Рады Безуглая: командующим группировкой "Донецк" стал генерал Тарнавский

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, сообщила в пятницу депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
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"Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТГ (оперативно-тактической группировкой- ред.) "Донецк". Это касается обороны всего красноармейского (украинское название - покровское) и кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Тарнавский", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, Тарнавский опытный военный, который также участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году".
Безуглая добавила, что Роман Кузив, возглавлявший медобеспечение фронта, был также смещен со своей должности.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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