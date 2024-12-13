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"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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11:16 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989005928.html
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине
В последние недели работы администрации президента США Джо Байдена можно ожидать опасную эскалацию по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:16
2024-12-13T11:16
в мире
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владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В последние недели работы администрации президента США Джо Байдена можно ожидать опасную эскалацию по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.&quot;В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США&quot;, — предупредил эксперт, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.Дизен также предположил, что российские военные могут ответить на эту атаку применением ракеты "Орешник".Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине

Профессор Дизен предупредил об опасной эскалации по Украине до ухода Байдена

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В последние недели работы администрации президента США Джо Байдена можно ожидать опасную эскалацию по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
«

"В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США", — предупредил эксперт, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.

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Дизен также предположил, что российские военные могут ответить на эту атаку применением ракеты "Орешник".
Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
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