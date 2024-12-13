"Опасная эскалация". На Западе сделали предупреждение по Украине
Профессор Дизен предупредил об опасной эскалации по Украине до ухода Байдена
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В последние недели работы администрации президента США Джо Байдена можно ожидать опасную эскалацию по Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
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"В последние недели президентства Байдена ожидается очень опасная эскалация США", — предупредил эксперт, комментируя удар ВСУ ракетами ATACMS по России.
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Дизен также предположил, что российские военные могут ответить на эту атаку применением ракеты "Орешник".
Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
Обстрел объектов в Курской и Брянской областях со стороны ВСУ американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 ноября повлек за собой испытания новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".
Российские военные 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, в России проходят испытания нескольких подобных, у них нет аналогов в мире. В случае группового применения удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, отмечал президент.
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