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В Ивано-Франковской области снова прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ukraina-1989002437.html
В Ивано-Франковской области снова прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области снова прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Ивано-Франковской области снова прогремели взрывы
Серия очередных взрывов раздалась в пятницу в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает местное издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:00
2024-12-13T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
украина
одесса
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серия очередных взрывов раздалась в пятницу в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает местное издание "Общественное. Новости". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 10.25 мск звучит на всей территории Украины. Ранее в пятницу агентство Укринформ сообщало о серии взрывов в Ивано-Франковске. "В Ивано-Франковской области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241213/odessa-1989001802.html
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ивано-франковская область
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в мире, ивано-франковская область, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Одесса
В Ивано-Франковской области снова прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги снова прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Серия очередных взрывов раздалась в пятницу в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает местное издание "Общественное. Новости".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога по состоянию на 10.25 мск звучит на всей территории Украины. Ранее в пятницу агентство Укринформ сообщало о серии взрывов в Ивано-Франковске.
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Ивано-Франковской области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. После чего в Одессе перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение. Местное информагентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИвано-Франковская областьУкраинаОдесса
 
 
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