https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html

ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине

ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине

Удар нанесен в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:41

2024-12-13T09:41

2024-12-13T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ивано-франковская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html

украина

ивано-франковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф