https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html
ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине
ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине
Удар нанесен в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:41
2024-12-13T09:41
2024-12-13T09:47
специальная военная операция на украине
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ивано-франковская область
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в направлении Бурштынской ТЭС, итоги выясняем, было много искр", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине
ВС России ударили в направлении Бурштынской ТЭС на Украине