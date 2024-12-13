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В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы
В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024
В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в пятницу в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное информационное агентство... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:55
2024-12-13T08:55
2024-12-13T08:55
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пятницу в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное информационное агентство УНИАН. "Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Полтавской области более двух часов.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
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в мире, полтавская область, кременчуг, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Кременчуг, Украина
В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы
В Кременчуге Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы