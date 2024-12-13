https://ria.ru/20241213/ukraina-1988956766.html

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.12.2024

В Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в пятницу в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное информационное агентство... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:55

2024-12-13T08:55

2024-12-13T08:55

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пятницу в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает местное информационное агентство УНИАН. "Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Полтавской области более двух часов.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

полтавская область

кременчуг

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в мире, полтавская область, кременчуг, украина