https://ria.ru/20241213/ukraina-1988956112.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:36

2024-12-13T08:36

2024-12-13T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

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хмельницкий (город)

волынская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушную тревогу в 8.21 мск объявили в Ровненской, Хмельницкой и Волынской областях. Ранее в пятницу сигнал тревоги охватил остальные регионы страны, в том числе и Киев, тревога продолжает звучат до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988948035.html

украина

хмельницкий (город)

волынская область

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в мире, украина, хмельницкий (город), волынская область, вооруженные силы рф