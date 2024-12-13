В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревог3 объявили на большей части территории Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе и в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях на западе страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревогу в Киевской и Черкасской областях объявили в четверг вечером, она звучит до сих пор. Сигнал тревоги более двух часов звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В 05.24 мск тревога распространилась на Тернопольскую область, в 05.40 - на Черновицкую область. Спустя полчаса тревога охватила Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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24 августа, 17:59