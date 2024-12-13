https://ria.ru/20241213/ukraina-1988952514.html

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2024

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе и в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях на западе страны,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:34

2024-12-13T07:34

2024-12-13T07:35

в мире

черновицкая область

украина

черкасская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, в том числе и в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях на западе страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Киевской и Черкасской областях объявили в четверг вечером, она звучит до сих пор. Сигнал тревоги более двух часов звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В 05.24 мск тревога распространилась на Тернопольскую область, в 05.40 - на Черновицкую область. Спустя полчаса тревога охватила Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240824/trevoga-1968260837.html

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черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черновицкая область, украина, черкасская область, вооруженные силы рф