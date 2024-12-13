https://ria.ru/20241213/udo-1989004216.html

Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм

Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 13.12.2024

Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:07

2024-12-13T11:07

2024-12-13T11:07

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. "Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 279 или 361 настоящего Кодекса, либо совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит", - сказано в тексте поправок.

https://ria.ru/20241212/terrorizm-1988805558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество