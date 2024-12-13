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Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 13.12.2024
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11:07 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/udo-1989004216.html
Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм
Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм - РИА Новости, 13.12.2024
Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:07
2024-12-13T11:07
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. "Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 279 или 361 настоящего Кодекса, либо совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит", - сказано в тексте поправок.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Комитет Госдумы одобрил поправку об УДО для осужденных за терроризм

Комитет ГД одобрил поправку об УДО для отбывающих пожизненный срок за терроризм

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.
"Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы за совершение преступления, предусмотренного статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 279 или 361 настоящего Кодекса, либо совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит", - сказано в тексте поправок.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма
12 декабря, 13:22
 
Госдума РФОбщество
 
 
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