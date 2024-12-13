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"Удары не имеют значения": на Западе рассказали правду о России - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/udary-1989156515.html
"Удары не имеют значения": на Западе рассказали правду о России
"Удары не имеют значения": на Западе рассказали правду о России - РИА Новости, 13.12.2024
"Удары не имеют значения": на Западе рассказали правду о России
Очередной запуск Украиной ракет ATACMS по территории России не имеет никакого военного значения, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:02
2024-12-13T22:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Очередной запуск Украиной ракет ATACMS по территории России не имеет никакого военного значения, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. &lt;…&gt; Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине, украинские военные в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду", — считает он.По его словам, эти удары не имеют никакого военного значения и никакой военной логики."Единственная цель в запуске их подобным образом — это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ", — утверждает Меркурис.Кроме того, по мнению аналитика, России нет смысла спешить на линии фронта только потому, что Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января."Украинцы могут работать по этому графику, однако Россия никогда не давала понять, что действует по каким-либо политическим графикам", — подытожил он.Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
https://ria.ru/20241213/obuzdat-1989140994.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
"Удары не имеют значения": на Западе рассказали правду о России

Меркурис: удары Украины по России ракетами ATACMS не имеют военного значения

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Очередной запуск Украиной ракет ATACMS по территории России не имеет никакого военного значения, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. <…> Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине, украинские военные в настоящее время не имеют успеха, они теряют территории повсюду", — считает он.
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По его словам, эти удары не имеют никакого военного значения и никакой военной логики.
"Единственная цель в запуске их подобным образом — это вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ", — утверждает Меркурис.
Кроме того, по мнению аналитика, России нет смысла спешить на линии фронта только потому, что Дональд Трамп вступает в должность президента США 20 января.
"Украинцы могут работать по этому графику, однако Россия никогда не давала понять, что действует по каким-либо политическим графикам", — подытожил он.
Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS. Их целью был военный аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.
В пятницу ВС России атаковали критически важные объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Массированный удар стал ответом на применение Киевом ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены.
Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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