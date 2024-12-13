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ВС России рассказали об ударах по украинским объектам ВПК и энергетики - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 13.12.2024 (обновлено: 15:58 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/udar-1989090386.html
ВС России рассказали об ударах по украинским объектам ВПК и энергетики
ВС России рассказали об ударах по украинским объектам ВПК и энергетики - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России рассказали об ударах по украинским объектам ВПК и энергетики
Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, в том числе местам дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 7 по 13 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства."Все цели ударов достигнуты", - подчеркивает МО РФ.
https://ria.ru/20241213/svo-1989090963.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России рассказали об ударах по украинским объектам ВПК и энергетики

ВС России нанесли 15 ударов по украинским объектам ВПК и энергетики за неделю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Поврежденная электростанция украинской компании ДТЭК
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, в том числе местам дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 7 по 13 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
"Все цели ударов достигнуты", - подчеркивает МО РФ.
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