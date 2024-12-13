https://ria.ru/20241213/udar-1988995989.html
Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске
Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске - РИА Новости, 13.12.2024
Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске
Удары, предположительно, нанесены по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:28
2024-12-13T10:28
2024-12-13T10:31
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Удары, предположительно, нанесены по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вознесенск, прилет... Похоже, что в военную часть на Бугских, но и Мартыновский аэродром тоже похоже. Ждем конкретику", - сообщил Лебедев.Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске
Российские военные ударили по военной части ВСУ и аэродрому в Вознесенске