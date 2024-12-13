https://ria.ru/20241213/udar-1988995989.html

Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске

Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске - РИА Новости, 13.12.2024

Российские военные ударили по аэродрому в Вознесенске

Удары, предположительно, нанесены по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:28

2024-12-13T10:28

2024-12-13T10:31

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Удары, предположительно, нанесены по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вознесенск, прилет... Похоже, что в военную часть на Бугских, но и Мартыновский аэродром тоже похоже. Ждем конкретику", - сообщил Лебедев.Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о серии взрывов в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html

https://ria.ru/20241213/ryutte-1988960140.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаевская область, вооруженные силы украины