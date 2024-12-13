https://ria.ru/20241213/udar-1988955049.html

ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области

ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области

Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:20

2024-12-13T08:20

2024-12-13T08:20

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области... Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

хмельницкая область

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Варвара Скокшина

хмельницкая область, сергей лебедев, безопасность