https://ria.ru/20241213/udar-1988955049.html
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области
Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:20
2024-12-13T08:20
2024-12-13T08:20
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области... Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове