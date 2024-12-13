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ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/udar-1988955049.html
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области
Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:20
2024-12-13T08:20
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области... Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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хмельницкая область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России ударили по военному аэродрому в Хмельницкой области

ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Староконстантинове

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно поражен подземный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области... Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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