https://ria.ru/20241213/uchitelya-1988994895.html

Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями

Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями - РИА Новости, 13.12.2024

Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ до 30 января направить в правительство доклад об уровне обеспеченности каждого региона... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

2024-12-13T10:19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ до 30 января направить в правительство доклад об уровне обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной качеству общего и профессионального образования, она состоялась 19 ноября. "В числе вопросов, требующих решения, Михаил Мишустин назвал высокую бюрократическую нагрузку на педагогов и их нехватку в целом ряде регионов. По результатам стратегической сессии он поручил Минпросвещения до 30 января направить в правительство доклад с результатами анализа уровня обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки", - сообщили в пресс-службе кабмина. В доклад также должны быть включены предложения по повышению уровня обеспеченности в разрезе каждого субъекта.

https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html

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россия, михаил мишустин, общество