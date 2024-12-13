https://ria.ru/20241213/uchitelya-1988994895.html
Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями
Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями - РИА Новости, 13.12.2024
Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ до 30 января направить в правительство доклад об уровне обеспеченности каждого региона... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:19
2024-12-13T10:19
2024-12-13T10:19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ до 30 января направить в правительство доклад об уровне обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной качеству общего и профессионального образования, она состоялась 19 ноября. "В числе вопросов, требующих решения, Михаил Мишустин назвал высокую бюрократическую нагрузку на педагогов и их нехватку в целом ряде регионов. По результатам стратегической сессии он поручил Минпросвещения до 30 января направить в правительство доклад с результатами анализа уровня обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки", - сообщили в пресс-службе кабмина. В доклад также должны быть включены предложения по повышению уровня обеспеченности в разрезе каждого субъекта.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поручил изучить уровень обеспеченности регионов учителями
Мишустин поручил доложить об обеспеченности регионов учителями-предметниками
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ до 30 января направить в правительство доклад об уровне обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин
дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной качеству общего и профессионального образования, она состоялась 19 ноября.
"В числе вопросов, требующих решения, Михаил Мишустин назвал высокую бюрократическую нагрузку на педагогов и их нехватку в целом ряде регионов. По результатам стратегической сессии он поручил Минпросвещения до 30 января направить в правительство доклад с результатами анализа уровня обеспеченности каждого региона учителями-предметниками с учетом их педагогической нагрузки", - сообщили в пресс-службе кабмина.
В доклад также должны быть включены предложения по повышению уровня обеспеченности в разрезе каждого субъекта.