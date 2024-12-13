https://ria.ru/20241213/uchenye-1988939396.html

Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов

Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов - РИА Новости, 13.12.2024

Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов

Ведущие ученые мира призвали остановить исследования по созданию "зеркальных" микробов на фоне опасений, что синтетические организмы будут представлять... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:30

2024-12-13T02:30

2024-12-13T02:30

наука

земля

кембриджский университет

чикагский университет

наука

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведущие ученые мира призвали остановить исследования по созданию "зеркальных" микробов на фоне опасений, что синтетические организмы будут представлять "беспрецедентный риск" для жизни на Земле, сообщает газета Guardian. Доклад о рисках инновационной технологии, а также статья-предупреждение опубликованы в четверг в американском журнале Science. Несмотря на энтузиазм по поводу исследований зеркальных молекул, авторы доклада видят существенные риски в зеркальных микробах и призывают к глобальной дискуссии по поводу этой работы. "Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае будут вызывать смертельные инфекции, которые будут распространяться без всяких ограничений", - заявил газете профессор Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета, один из авторов доклада. В группу исследователей также входят доктор Крейг Вентер, американский ученый, возглавивший частные усилия по секвенированию генома человека в 1990-х годах, и нобелевские лауреаты профессор Грег Винтер из Кембриджского университета и профессор Джек Шостак из Чикагского университета. "Пока не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять чрезвычайной опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы не должны создаваться. Поэтому мы рекомендуем не допускать исследований, целью которых является создание зеркальных бактерий, и отказаться от их финансирования", - пишут авторы доклада. Как отмечается, многие молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух разных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. ДНК всех живых организмов состоит из "правосторонних" нуклеотидов, а белки, строительные блоки клеток - из "левосторонних" аминокислот. Почему природа устроена именно так, неясно. Ученые уже изготовили функциональные зеркальные молекулы и сделали первые шаги на пути к созданию зеркальных микробов, хотя создание такого организма на сегодняшний день не стало осуществимой технологией.

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

https://ria.ru/20240505/zuby-1943926052.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, кембриджский университет, чикагский университет, наука