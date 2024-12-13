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Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов - РИА Новости, 13.12.2024
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Наука
 
02:30 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/uchenye-1988939396.html
Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов
Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов - РИА Новости, 13.12.2024
Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов
Ведущие ученые мира призвали остановить исследования по созданию "зеркальных" микробов на фоне опасений, что синтетические организмы будут представлять... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:30
2024-12-13T02:30
наука
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кембриджский университет
чикагский университет
наука
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведущие ученые мира призвали остановить исследования по созданию "зеркальных" микробов на фоне опасений, что синтетические организмы будут представлять "беспрецедентный риск" для жизни на Земле, сообщает газета Guardian. Доклад о рисках инновационной технологии, а также статья-предупреждение опубликованы в четверг в американском журнале Science. Несмотря на энтузиазм по поводу исследований зеркальных молекул, авторы доклада видят существенные риски в зеркальных микробах и призывают к глобальной дискуссии по поводу этой работы. "Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае будут вызывать смертельные инфекции, которые будут распространяться без всяких ограничений", - заявил газете профессор Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета, один из авторов доклада. В группу исследователей также входят доктор Крейг Вентер, американский ученый, возглавивший частные усилия по секвенированию генома человека в 1990-х годах, и нобелевские лауреаты профессор Грег Винтер из Кембриджского университета и профессор Джек Шостак из Чикагского университета. "Пока не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять чрезвычайной опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы не должны создаваться. Поэтому мы рекомендуем не допускать исследований, целью которых является создание зеркальных бактерий, и отказаться от их финансирования", - пишут авторы доклада. Как отмечается, многие молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух разных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. ДНК всех живых организмов состоит из "правосторонних" нуклеотидов, а белки, строительные блоки клеток - из "левосторонних" аминокислот. Почему природа устроена именно так, неясно. Ученые уже изготовили функциональные зеркальные молекулы и сделали первые шаги на пути к созданию зеркальных микробов, хотя создание такого организма на сегодняшний день не стало осуществимой технологией.
https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html
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земля, кембриджский университет, чикагский университет, наука
Наука, Земля, Кембриджский университет, Чикагский университет, Наука
Ученые призвали остановить исследования по созданию зеркальных микробов

Ученые назвали создание "зеркальных" микробов беспрецедентным риском для жизни

© iStock.com / kasto80Ученые во время работы в лаборатории
Ученые во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / kasto80
Ученые во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведущие ученые мира призвали остановить исследования по созданию "зеркальных" микробов на фоне опасений, что синтетические организмы будут представлять "беспрецедентный риск" для жизни на Земле, сообщает газета Guardian.
Доклад о рисках инновационной технологии, а также статья-предупреждение опубликованы в четверг в американском журнале Science. Несмотря на энтузиазм по поводу исследований зеркальных молекул, авторы доклада видят существенные риски в зеркальных микробах и призывают к глобальной дискуссии по поводу этой работы.
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"Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна. Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае будут вызывать смертельные инфекции, которые будут распространяться без всяких ограничений", - заявил газете профессор Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета, один из авторов доклада.
В группу исследователей также входят доктор Крейг Вентер, американский ученый, возглавивший частные усилия по секвенированию генома человека в 1990-х годах, и нобелевские лауреаты профессор Грег Винтер из Кембриджского университета и профессор Джек Шостак из Чикагского университета.
"Пока не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять чрезвычайной опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы не должны создаваться. Поэтому мы рекомендуем не допускать исследований, целью которых является создание зеркальных бактерий, и отказаться от их финансирования", - пишут авторы доклада.
Как отмечается, многие молекулы, необходимые для жизни, могут существовать в двух разных формах, каждая из которых является зеркальным отражением другой. ДНК всех живых организмов состоит из "правосторонних" нуклеотидов, а белки, строительные блоки клеток - из "левосторонних" аминокислот. Почему природа устроена именно так, неясно. Ученые уже изготовили функциональные зеркальные молекулы и сделали первые шаги на пути к созданию зеркальных микробов, хотя создание такого организма на сегодняшний день не стало осуществимой технологией.
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