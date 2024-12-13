https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html

Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами

Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами - РИА Новости, 13.12.2024

Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х обратил внимание на то, что у президента Франции Эммануэля Макрона имеются проблемы в области рукопожатий с... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:16

2024-12-13T01:16

2024-12-13T03:39

в мире

франция

польша

варшава

эммануэль макрон

дональд трамп

дональд туск

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х обратил внимание на то, что у президента Франции Эммануэля Макрона имеются проблемы в области рукопожатий с Дональдами, проиллюстрировав это видео с их последней встречи. "Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема", — так Туск подписал видео, опубликованное им, где он крепко жмет руку Макрону на их недавней встрече в Варшаве. Ранее телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсети X активно обсуждали "доминирующее рукопожатие" Дональда Трампа и Макрона в прошлую субботу во время трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017 году он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. По мнению одного из комментаторов, Макрон, вероятно, долго тренировался, "но над ним все равно взяли верх", а другой пользователь предположил, что французскому лидеру после такого может понадобиться массаж рук.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html

франция

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, польша, варшава, эммануэль макрон, дональд трамп, дональд туск, выборы президента сша — 2024