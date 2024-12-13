https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html
Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами
Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами - РИА Новости, 13.12.2024
Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами
Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х обратил внимание на то, что у президента Франции Эммануэля Макрона имеются проблемы в области рукопожатий с... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:16
2024-12-13T01:16
2024-12-13T03:39
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х обратил внимание на то, что у президента Франции Эммануэля Макрона имеются проблемы в области рукопожатий с Дональдами, проиллюстрировав это видео с их последней встречи. "Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема", — так Туск подписал видео, опубликованное им, где он крепко жмет руку Макрону на их недавней встрече в Варшаве. Ранее телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсети X активно обсуждали "доминирующее рукопожатие" Дональда Трампа и Макрона в прошлую субботу во время трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017 году он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. По мнению одного из комментаторов, Макрон, вероятно, долго тренировался, "но над ним все равно взяли верх", а другой пользователь предположил, что французскому лидеру после такого может понадобиться массаж рук.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Франция, Польша, Варшава, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Дональд Туск, Выборы президента США — 2024
Туск обратил внимание на трудности Макрона в рукопожатиях с Дональдами
Премьер Польши Туск назвал рукопожатия с Дональдами проблемой для Макрона