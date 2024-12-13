https://ria.ru/20241213/tramp-1989154655.html

Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC

Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC - РИА Новости, 13.12.2024

Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC

Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:47

2024-12-13T21:47

2024-12-13T21:47

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC News. "Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день", - передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник. Команда Трампа, по этим данным, прилагает усилия, чтобы добиться паузы в боевых действиях, которая открыла бы путь к мирным переговорам. Телеканал при этом указывает, что на пути к достижению указанного результата остаются серьезные проблемы. Добиться прекращения украинского конфликта еще до инаугурации Трамп неоднократно обещал в ходе своей предвыборной кампании.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, дональд трамп