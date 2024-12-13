https://ria.ru/20241213/tramp-1989154655.html
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC - РИА Новости, 13.12.2024
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:47
2024-12-13T21:47
2024-12-13T21:47
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украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC News. "Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день", - передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник. Команда Трампа, по этим данным, прилагает усилия, чтобы добиться паузы в боевых действиях, которая открыла бы путь к мирным переговорам. Телеканал при этом указывает, что на пути к достижению указанного результата остаются серьезные проблемы. Добиться прекращения украинского конфликта еще до инаугурации Трамп неоднократно обещал в ходе своей предвыборной кампании.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
NBC News: Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине в первый день