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Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC - РИА Новости, 13.12.2024
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21:47 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/tramp-1989154655.html
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC - РИА Новости, 13.12.2024
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC
Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:47
2024-12-13T21:47
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC News. "Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день", - передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник. Команда Трампа, по этим данным, прилагает усилия, чтобы добиться паузы в боевых действиях, которая открыла бы путь к мирным переговорам. Телеканал при этом указывает, что на пути к достижению указанного результата остаются серьезные проблемы. Добиться прекращения украинского конфликта еще до инаугурации Трамп неоднократно обещал в ходе своей предвыборной кампании.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп серьезно настроен добиться прекращения огня на Украине, пишет NBC

NBC News: Трамп намерен добиться прекращения огня на Украине в первый день

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться прекращения огня на Украине в первый же день работы новой администрации, сообщает телеканал NBC News.
«
"Трамп по-настоящему серьезно хочет добиться прекращения огня в первый день", - передает телеканал со ссылкой на осведомленный источник.
Команда Трампа, по этим данным, прилагает усилия, чтобы добиться паузы в боевых действиях, которая открыла бы путь к мирным переговорам. Телеканал при этом указывает, что на пути к достижению указанного результата остаются серьезные проблемы.
Добиться прекращения украинского конфликта еще до инаугурации Трамп неоднократно обещал в ходе своей предвыборной кампании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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