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Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 13.12.2024
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины
Какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время, считает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:03
2024-12-13T13:03
2024-12-13T13:24
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп в интервью заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. Комментируя заявление, Песков сообщил, что эти слова Трампа совпадают с позицией Кремля. "Но вместе с тем, наверное, вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать, предсказывать, какие будут действия. Какие будут действия после инаугурации, время покажет. Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете", - призвал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины
Песков: какие действия будет принимать Трамп по Украине, покажет время