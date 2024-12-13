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Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 13.12.2024
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13:03 13.12.2024 (обновлено: 13:24 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/tramp-1989040227.html
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 13.12.2024
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины
Какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время, считает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:03
2024-12-13T13:24
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп в интервью заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. Комментируя заявление, Песков сообщил, что эти слова Трампа совпадают с позицией Кремля. "Но вместе с тем, наверное, вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать, предсказывать, какие будут действия. Какие будут действия после инаугурации, время покажет. Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете", - призвал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков заявил, что лишь время покажет намерения Трампа в отношении Украины

Песков: какие действия будет принимать Трамп по Украине, покажет время

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Какие действия будет предпринимать избранный президент США Дональд Трамп в отношении украинского конфликта после инаугурации, покажет время, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп в интервью заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. Комментируя заявление, Песков сообщил, что эти слова Трампа совпадают с позицией Кремля.
"Но вместе с тем, наверное, вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать, предсказывать, какие будут действия. Какие будут действия после инаугурации, время покажет. Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете", - призвал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России
Вчера, 10:59
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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