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В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России
Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:59
2024-12-13T12:59
2024-12-13T13:24
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. "Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988853162.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России
Песков заявил, что мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля