https://ria.ru/20241213/tramp-1989037186.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России

В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024

В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России

Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:59

2024-12-13T12:59

2024-12-13T13:24

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. "Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988853162.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков