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В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024
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12:59 13.12.2024 (обновлено: 13:24 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/tramp-1989037186.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России - РИА Новости, 13.12.2024
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России
Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:59
2024-12-13T13:24
в мире
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. "Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по России

Песков заявил, что мнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заявления выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что решение наносить ракетные удары по России эскалирует конфликт, совпадают с позицией Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта.
"Заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует. То есть, ну, очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп назвал глупым решение Зеленского наносить ракетные удары по России
12 декабря, 16:13
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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