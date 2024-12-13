Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
WSJ: Трамп может нанести удар по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести превентивные авиаудары по Ирану, чтобы помешать исламской республике создать ядерное оружие, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников издания, республиканец во время последних телефонных бесед с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что обеспокоен возможностью иранского ядерного прорыва во время его президентской каденции и ищет варианты по предотвращению такого исхода.
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Другие источники сообщают, что при обсуждении иранского вопроса с Трампом рассматривались два варианта. Один из них предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских войск, самолетов и кораблей.
"США также могут продать Израилю передовое оружие, например, бомбы для разрушения бункеров, что усилит его наступательную мощь и позволит вывести из строя иранские ядерные объекты", — пишет издание.
В качестве альтернативного варианта предполагается использовать угрозу применения военной силы, особенно в сочетании с санкциями США, чтобы заставить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование. Именно такую стратегию Трамп использовал в отношении КНДР во время своего первого срока, хотя дипломатия в итоге потерпела неудачу, отмечает издание.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018-го вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.