https://ria.ru/20241213/tramp-1988947523.html

Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ

Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ - РИА Новости, 13.12.2024

Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ

Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:26

2024-12-13T05:26

2024-12-13T05:26

сша

илон маск

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских регуляторов в составе американской администрации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, потенциальные кандидаты на должности банковских регуляторов прошли собеседования с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE) - внешней консультативной группой, одним из сопредседателей которой является предприниматель Илон Маск. Как отмечает издание, в ходе этих собеседований соискателей спрашивали, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США. Издание напоминает, что в ноябре Маск призывал ликвидировать Бюро финансовой защиты потребителей, назвав его дублирующим функции других регуляторов. Решение о ликвидации FDIC или любого другого агентства потребует одобрения конгресса. Хотя прошлые президенты реорганизовывали и ребрендировали департаменты, Белый дом никогда не ликвидировал крупные агентства на уровне министерств, отмечает издание. Газета пишет, что в банковской сфере с особой чувствительностью относятся к функциям FDIC, и любой шаг, угрожающий подорвать даже видимость страхования вкладов, может способствовать возникновению паники в случае кризиса.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982396758.html

https://ria.ru/20241028/mask-1980426168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире