Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ
WSJ: команда Трампа изучает пути сокращения и ликвидации банковских регуляторов
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских регуляторов в составе американской администрации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, потенциальные кандидаты на должности банковских регуляторов прошли собеседования с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE) - внешней консультативной группой, одним из сопредседателей которой является предприниматель Илон Маск.
Как отмечает издание, в ходе этих собеседований соискателей спрашивали, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США.
Издание напоминает, что в ноябре Маск призывал ликвидировать Бюро финансовой защиты потребителей, назвав его дублирующим функции других регуляторов.
Решение о ликвидации FDIC или любого другого агентства потребует одобрения конгресса. Хотя прошлые президенты реорганизовывали и ребрендировали департаменты, Белый дом никогда не ликвидировал крупные агентства на уровне министерств, отмечает издание.
Газета пишет, что в банковской сфере с особой чувствительностью относятся к функциям FDIC, и любой шаг, угрожающий подорвать даже видимость страхования вкладов, может способствовать возникновению паники в случае кризиса.
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