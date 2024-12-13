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Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ - РИА Новости, 13.12.2024
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05:26 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/tramp-1988947523.html
Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ
Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ - РИА Новости, 13.12.2024
Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ
Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:26
2024-12-13T05:26
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илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских регуляторов в составе американской администрации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, потенциальные кандидаты на должности банковских регуляторов прошли собеседования с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE) - внешней консультативной группой, одним из сопредседателей которой является предприниматель Илон Маск. Как отмечает издание, в ходе этих собеседований соискателей спрашивали, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США. Издание напоминает, что в ноябре Маск призывал ликвидировать Бюро финансовой защиты потребителей, назвав его дублирующим функции других регуляторов. Решение о ликвидации FDIC или любого другого агентства потребует одобрения конгресса. Хотя прошлые президенты реорганизовывали и ребрендировали департаменты, Белый дом никогда не ликвидировал крупные агентства на уровне министерств, отмечает издание. Газета пишет, что в банковской сфере с особой чувствительностью относятся к функциям FDIC, и любой шаг, угрожающий подорвать даже видимость страхования вкладов, может способствовать возникновению паники в случае кризиса.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982396758.html
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сша, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Команда Трампа изучает план сокращения банковских регуляторов, пишет WSJ

WSJ: команда Трампа изучает пути сокращения и ликвидации банковских регуляторов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, изучает пути резкого сокращения, слияния или ликвидации главных банковских регуляторов в составе американской администрации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, потенциальные кандидаты на должности банковских регуляторов прошли собеседования с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым департаментом по достижению госэффективности (DOGE) - внешней консультативной группой, одним из сопредседателей которой является предприниматель Илон Маск.
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Как отмечает издание, в ходе этих собеседований соискателей спрашивали, может ли будущий президент упразднить Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) США.
Издание напоминает, что в ноябре Маск призывал ликвидировать Бюро финансовой защиты потребителей, назвав его дублирующим функции других регуляторов.
Решение о ликвидации FDIC или любого другого агентства потребует одобрения конгресса. Хотя прошлые президенты реорганизовывали и ребрендировали департаменты, Белый дом никогда не ликвидировал крупные агентства на уровне министерств, отмечает издание.
Газета пишет, что в банковской сфере с особой чувствительностью относятся к функциям FDIC, и любой шаг, угрожающий подорвать даже видимость страхования вкладов, может способствовать возникновению паники в случае кризиса.
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