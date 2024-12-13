https://ria.ru/20241213/tramp-1988938833.html
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России - РИА Новости, 13.12.2024
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал избранного президента США Дональда Трампа отменить все предыдущие решения администрации... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:25
2024-12-13T02:25
2024-12-13T06:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал избранного президента США Дональда Трампа отменить все предыдущие решения администрации Джо Байдена по Украине после заявления республиканца об осуждении ударов по вглубь территории России.В четверг Трамп заявил в интервью журналу Time, что не поддерживает атаки вглубь территории России западным дальнобойным оружием и назвал глупым решение Владимира Зеленского о таких ударах."Превосходно! И это объясняет истерику еврогадов вроде Макрона. <...> Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!" — призвал политик.В среду Минобороны сообщило, что утром 11 декабря киевский режим выпустил шесть ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области. Две ракеты сбиты комплексом "Панцирь", остальные отклонены РЭБ. Есть пострадавшие среди личного состава, разрушений нет. В ведомстве заявили, что атака Украины по Таганрогу не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988902725.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Франция, Флориан Филиппо
"Порвите!" Во Франции сделали новое обращение к Трампу после слов о России
Филиппо призвал Трампа отменить предыдущие решения США по Украине