https://ria.ru/20241213/torgovlya-1988956333.html
Посол рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Посол рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России - РИА Новости, 13.12.2024
Посол рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Структура двусторонней торговли России и Китая продолжает оптимизироваться, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:48
2024-12-13T08:48
2024-12-13T08:48
экономика
технологии
китай
россия
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Структура двусторонней торговли России и Китая продолжает оптимизироваться, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Структура торговли продолжает оптимизироваться. Двусторонняя торговля в энергетическом секторе показывает стабильный рост, достигнуты значительные успехи в автомобильной и машинотехнической отраслях, а также в сельском хозяйстве и других областях. Динамично развиваются сфера услуг, трансграничная электронная торговля и другие новые направления. Китайские смартфоны, телевизоры, холодильники, и российская говядина, молочные продукты и другие продукты питания пользуются большой популярностью соответственно у российских и китайских потребителей", - сказал посол. Товарооборот Китая и России по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222,77 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Китай в указанный период ввез в Россию товаров на 104,195 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 4%, а поставки из РФ в КНР выросли на 0,4%, составив 118,578 миллиарда долларов.
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экономика, технологии, китай, россия, чжан ханьхуэй
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Чжан Ханьхуэй
Посол рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Посол Ханьхуэй: двусторонняя торговля России и КНР продолжает оптимизироваться