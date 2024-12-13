https://ria.ru/20241213/teatr-1989154181.html

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 300 тысяч рублей

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 300 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024

Ставка за парные билеты на "Щелкунчика" достигла 300 тысяч рублей

Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 30 декабря в 19.00, составила 300 тысяч рублей при начальной стоимости РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T21:44

2024-12-13T21:44

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культура

павел сорокин

большой театр

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ставка на парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 30 декабря в 19.00, составила 300 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в 10.00 мск 13 декабря начал продажу билетов на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 30 декабря в 12.00 и 19.00. Торги на вечернее представление длились больше 10 часов и завершились в 20.46 мск. На вечернее представление балета за один билет во второй ряд партера максимальная ставка превысила начальную стоимость больше, чем в два раза, составив 105 тысяч рублей, а за комплект из двух билетов в партер на первый ряд - 300 тысяч рублей при начальной стоимости в 100 тысяч рублей. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. На сцену в понедельник днем выйдут София Маймула и Дмитрий Смилевски, а вечером - Мария Кошкарева и Артем Овчаренко. За дирижерский пульт встанет сначала Павел Сорокин, а после - Алексей Богорад. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241213/balet-1989125318.html

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павел сорокин, большой театр, россия