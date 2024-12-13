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Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели - РИА Новости, 13.12.2024
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19:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/tbilisi-1989137101.html
Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели - РИА Новости, 13.12.2024
Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Протестующие в Тбилиси в пятницу вечером вновь перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии, где в субботу пройдут выборы президента, передает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:15
2024-12-13T19:15
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси в пятницу вечером вновь перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии, где в субботу пройдут выборы президента, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря. Днем в пятницу акции протеста прошли в разных районах столицы Грузии. Вечером протестующие собрались на своем традиционном месте - около парламента на проспекте Руставели, где снова перекрыли движение автомобилей. В акции участвует несколько тысяч человек. Полиция в происходящее не вмешивается. Акция у парламента проходит уже шестнадцатый вечер подряд. В субботу в здании парламента Грузии коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241212/zurabishvili-1988904992.html
https://ria.ru/20241212/tbilisi-1988716941.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели

Протестующие в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси в пятницу вечером вновь перекрыли проспект Руставели около здания парламента Грузии, где в субботу пройдут выборы президента, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, намеченных на 14 декабря.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Источник сообщил о планах Зурабишвили сорвать выборы президента
12 декабря, 19:44
Днем в пятницу акции протеста прошли в разных районах столицы Грузии. Вечером протестующие собрались на своем традиционном месте - около парламента на проспекте Руставели, где снова перекрыли движение автомобилей. В акции участвует несколько тысяч человек. Полиция в происходящее не вмешивается. Акция у парламента проходит уже шестнадцатый вечер подряд.
В субботу в здании парламента Грузии коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта".
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции
12 декабря, 01:17
 
В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024ТбилисиПротесты в Грузии — 2024
 
 
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