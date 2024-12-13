https://ria.ru/20241213/tbilisi-1988932235.html

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста - РИА Новости, 13.12.2024

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста, участники разблокировали проспект Руставели в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:06

2024-12-13T00:06

2024-12-13T00:06

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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. В Тбилиси завершился очередной митинг протеста, участники разблокировали проспект Руставели в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Митинг прошёл без происшествий, полиция его проведению никак не препятствовала. Сейчас участники уже разблокировали проспект Руставели и покидают территорию, прилегающую к парламенту. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси