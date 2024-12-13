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Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы - РИА Новости, 13.12.2024
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06:42 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html
Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы
Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы
Любые попытки Тайваня опереться на внешние силы в стремлении к независимости будут строго наказаны и непременно провалятся, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:42
2024-12-13T06:42
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Любые попытки Тайваня опереться на внешние силы в стремлении к независимости будут строго наказаны и непременно провалятся, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ посетил Маршалловы Острова, Тувалу и Палау. В ходе поездки Лай Циндэ совершил транзитные остановки на американских Гавайских островах и острове Гуам, который также относится к территории США. "Священным долгом Народно-освободительной армии является защита государственного суверенитета и территориальной целостности, защита фундаментальных интересов китайской нации, а также защита общих интересов соотечественников с обоих берегов Тайваньского пролива", - заявил У Цянь, слова которого приводятся на сайте ведомства. Отвечая на вопрос о том, будет ли Народно-освободительная армия проводить учения вокруг Тайваня в связи с остановками Лай Циндэ на территории США, У Цянь отметил, что Китай самостоятельно решает, проводить ли учения и когда их организовывать, исходя из собственных потребностей и ситуации борьбы. "Любые действия в попытке опереться на внешние силы в стремлении к достижению независимости или использовать военную силу для достижения независимости непременно будут строго наказаны и завершатся провалом", - добавил У Цянь. Ранее Центральное информационное агентство сообщало, что в ходе своей речи на банкете на Гуаме Лай Циндэ подчеркнул "прочные, как скала, связи" между островом и США. Кроме того, он провел телефонный разговор с экс-спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Комментируя поездку, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай призывает США прекратить потворствовать сепаратистским силам на Тайване. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20241205/kitaj-1987471048.html
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в мире, китай, у цянь, нэнси пелоси, тайвань, сша
В мире, Китай, У Цянь, Нэнси Пелоси, Тайвань, США
Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы

Минобороны Китая: попытки Тайваня опереться на внешние силы провалятся

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Любые попытки Тайваня опереться на внешние силы в стремлении к независимости будут строго наказаны и непременно провалятся, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее глава администрации Тайваня Лай Циндэ посетил Маршалловы Острова, Тувалу и Палау. В ходе поездки Лай Циндэ совершил транзитные остановки на американских Гавайских островах и острове Гуам, который также относится к территории США.
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"Священным долгом Народно-освободительной армии является защита государственного суверенитета и территориальной целостности, защита фундаментальных интересов китайской нации, а также защита общих интересов соотечественников с обоих берегов Тайваньского пролива", - заявил У Цянь, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Народно-освободительная армия проводить учения вокруг Тайваня в связи с остановками Лай Циндэ на территории США, У Цянь отметил, что Китай самостоятельно решает, проводить ли учения и когда их организовывать, исходя из собственных потребностей и ситуации борьбы.
"Любые действия в попытке опереться на внешние силы в стремлении к достижению независимости или использовать военную силу для достижения независимости непременно будут строго наказаны и завершатся провалом", - добавил У Цянь.
Ранее Центральное информационное агентство сообщало, что в ходе своей речи на банкете на Гуаме Лай Циндэ подчеркнул "прочные, как скала, связи" между островом и США. Кроме того, он провел телефонный разговор с экс-спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Комментируя поездку, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай призывает США прекратить потворствовать сепаратистским силам на Тайване.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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