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ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 13.12.2024
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22:36 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/tartus-1989158753.html
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 13.12.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:36
2024-12-13T22:36
в мире
израиль
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
тартус (город)
латакия (город)
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". "Сирийские авиабазы в Латакии и Тартусе подверглись израильским авиаударам", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
https://ria.ru/20241213/armija-1989113912.html
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, тартус (город), латакия (город)
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Тартус (город), Латакия (город)
ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Израильские ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
"Сирийские авиабазы в Латакии и Тартусе подверглись израильским авиаударам", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
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