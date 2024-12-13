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ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе

ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе - РИА Новости, 13.12.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по базам сирийской армии в Латакии и Тартусе

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T22:36

2024-12-13T22:36

2024-12-13T22:36

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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по базам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". "Сирийские авиабазы в Латакии и Тартусе подверглись израильским авиаударам", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.

https://ria.ru/20241213/armija-1989113912.html

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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, тартус (город), латакия (город)