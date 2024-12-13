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В Подмосковье заявили о сокращении числа нарушений водителями такси

В Подмосковье заявили о сокращении числа нарушений водителями такси - РИА Новости, 13.12.2024

В Подмосковье заявили о сокращении числа нарушений водителями такси

На 8% снизилось количество административных нарушений водителями такси в Подмосковье благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:02

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На 8% снизилось количество административных нарушений водителями такси в Подмосковье благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что из-за активного развития таксомоторной отрасли в регионе сотрудники Минтранса Подмосковья на регулярной основе проводят профилактические встречи и беседы с водителями, которые недавно приступили к деятельности. Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок как для водителя, так и для пассажира. Всего с начала года проведено более 2,7 тысячи таких мероприятий. И эта работа дает свои плоды: удалось предотвратить совершение административных правонарушений и снизить их количество на 8%. Там также добавили, что такие мероприятия направлены на недопущение нарушений. В ходе встречи, перевозчику разъясняется правовая база осуществления таксомоторной деятельности в регионе, обязательные требования к перевозчику такси, способах снижения рисков и о контрольно-надзорных мероприятиях. По итогам консультации водителям предлагается оценить профилактический визит и компетентность должностного лица, его проводившего. Сделать это можно на портале госуслуг. Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Заявление на проведение профилактического визита контролируемые лица могут подать на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, либо в филиалах МФЦ.

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общество, московская область (подмосковье), россия