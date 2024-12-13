https://ria.ru/20241213/taganrog-1989035111.html

Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ

Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024

Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ

Поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:48

2024-12-13T12:48

2024-12-13T19:23

украина

вооруженные силы украины

дмитрий песков

таганрог

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В том числе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли "масштабный удар по энергетике" Украины, о котором сообщил Владимир Зеленский, ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20241213/energoholding-1989031775.html

украина

таганрог

россия

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украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, таганрог, владимир зеленский, россия