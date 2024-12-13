https://ria.ru/20241213/taganrog-1989035111.html
Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ
Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ - РИА Новости, 13.12.2024
Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ
Поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:48
2024-12-13T12:48
2024-12-13T19:23
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В том числе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли "масштабный удар по энергетике" Украины, о котором сообщил Владимир Зеленский, ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20241213/energoholding-1989031775.html
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украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков, таганрог, владимир зеленский, россия
Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Таганрог, Владимир Зеленский, Россия
Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом ВСУ
Песков назвал поражение энергообъектов на Украине ответом на удары по Таганрогу