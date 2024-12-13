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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 13.12.2024 (обновлено: 15:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/svo-1989090963.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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