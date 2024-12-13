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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:54
2024-12-13T15:56
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Днепра" за неделю