https://ria.ru/20241213/svo-1989090963.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 13.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:54

2024-12-13T15:54

2024-12-13T15:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 290 военных, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность