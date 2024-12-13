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ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 13.12.2024
ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и отразила 71 контратаку, ВСУ при этом потеряли более 3350... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:52
2024-12-13T15:52
2024-12-13T15:55
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и отразила 71 контратаку, ВСУ при этом потеряли более 3350 военнослужащих и 5 танков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 7 по 13 декабря.Кроме того, они отразили 71 контратаку штурмовых групп ВСУ."Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ потеряли более 3350 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 3350 военных и танки в зоне действий группировки "Запад"