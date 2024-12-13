Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов
Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении шести энергетических объектов
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Ранее он сообщал о повреждении объектов энергосистемы в регионе, не уточняя подробностей.
"Атакованы шесть объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, возникшие в результате удара, ликвидировали", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на местах работают сотрудники государственной службы по ЧС и правоохранительные органы. В области введены графики отключений электроэнергии.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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