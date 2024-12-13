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Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/svo-1989084681.html
Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов
Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов - РИА Новости, 13.12.2024
Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов
Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:34
2024-12-13T15:34
специальная военная операция на украине
украина
россия
львовская область
герман галущенко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. Ранее он сообщал о повреждении объектов энергосистемы в регионе, не уточняя подробностей. "Атакованы шесть объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, возникшие в результате удара, ликвидировали", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что на местах работают сотрудники государственной службы по ЧС и правоохранительные органы. В области введены графики отключений электроэнергии. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988931857.html
https://ria.ru/20241129/kreml-1986412307.html
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украина, россия, львовская область, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Львовская область, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении шести энергетических объектов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Ранее он сообщал о повреждении объектов энергосистемы в регионе, не уточняя подробностей.
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"Атакованы шесть объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, возникшие в результате удара, ликвидировали", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на местах работают сотрудники государственной службы по ЧС и правоохранительные органы. В области введены графики отключений электроэнергии.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛьвовская областьГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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