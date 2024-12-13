https://ria.ru/20241213/svo-1989084681.html

Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов

Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов - РИА Новости, 13.12.2024

Во Львовской области пострадали шесть энергетических объектов

Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:34

2024-12-13T15:34

2024-12-13T15:34

специальная военная операция на украине

украина

россия

львовская область

герман галущенко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Шесть энергетических объектов повреждены во Львовской области на западе Украины, в регионе введены графики почасовых отключений света, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. Ранее он сообщал о повреждении объектов энергосистемы в регионе, не уточняя подробностей. "Атакованы шесть объектов критически-энергетической инфраструктуры. По состоянию на эту минуту пожары, возникшие в результате удара, ликвидировали", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что на местах работают сотрудники государственной службы по ЧС и правоохранительные органы. В области введены графики отключений электроэнергии. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988931857.html

https://ria.ru/20241129/kreml-1986412307.html

украина

россия

львовская область

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украина, россия, львовская область, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины