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Орловская область доставила очередной груз землякам в зону СВО - РИА Новости, 13.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:32 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/svo-1989046796.html
Орловская область доставила очередной груз землякам в зону СВО
Орловская область доставила очередной груз землякам в зону СВО - РИА Новости, 13.12.2024
Орловская область доставила очередной груз землякам в зону СВО
Орловская область доставила бойцам спецоперации, служащим на донецком и луганском направлениях, тепловизионный прицел, комплекс радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:32
2024-12-13T13:32
надежные люди
орловская область
александр чернов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Орловская область доставила бойцам спецоперации, служащим на донецком и луганском направлениях, тепловизионный прицел, комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Орловской области. "Очередной груз доставлен в зону СВО нашим землякам, выполняющим задачи на донецком и луганском направлениях, по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова… Среди переданного оборудования: тепловизионный прицел, приобретенный при поддержке организаторов выборов Орловщины и Общероссийского народного фронта", – говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. Также, по данным организаторов выборов региона, в составе гуманитарной помощи для бойцов – инверторные генераторы, зимняя резина и аккумуляторы, комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета, детекторы дронов, продукты питания, окопные свечи, средства личной гигиены, автономные отопительные системы. Как отмечается, необходимый для военнослужащих груз формировался силами сотрудников избирательной комиссии региона, Орловского Народного фронта, а также администрации, образовательных учреждений и крестьянско-фермерских хозяйств Орловского муниципального округа. Доставившие груз председатель облизбиркома Лилия Пиняева, глава Орловского муниципального округа Александр Черных и начальник управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры Орловского муниципального округа Ольга Аксютина поблагодарили военнослужащих за стойкость и мужество.
https://ria.ru/20241213/svo-1988960442.html
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орловская область, александр чернов
Надежные люди, Орловская область, Александр Чернов
Орловская область доставила очередной груз землякам в зону СВО

Орловская область доставила бойцам СВО тепловизорный прицел и комплекс РЭБ

© Фото : Избирательная комиссия Орловской областиОрловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Избирательная комиссия Орловской области
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Орловская область доставила бойцам спецоперации, служащим на донецком и луганском направлениях, тепловизионный прицел, комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Орловской области.
"Очередной груз доставлен в зону СВО нашим землякам, выполняющим задачи на донецком и луганском направлениях, по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова… Среди переданного оборудования: тепловизионный прицел, приобретенный при поддержке организаторов выборов Орловщины и Общероссийского народного фронта", – говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
© Фото : Избирательная комиссия Орловской областиОрловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Избирательная комиссия Орловской области
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
Также, по данным организаторов выборов региона, в составе гуманитарной помощи для бойцов – инверторные генераторы, зимняя резина и аккумуляторы, комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета, детекторы дронов, продукты питания, окопные свечи, средства личной гигиены, автономные отопительные системы.
Как отмечается, необходимый для военнослужащих груз формировался силами сотрудников избирательной комиссии региона, Орловского Народного фронта, а также администрации, образовательных учреждений и крестьянско-фермерских хозяйств Орловского муниципального округа.
© Фото : Избирательная комиссия Орловской областиОрловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Избирательная комиссия Орловской области
Орловская область доставила бойцам СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, оборудование для спутникового интернета и детекторы дронов
Доставившие груз председатель облизбиркома Лилия Пиняева, глава Орловского муниципального округа Александр Черных и начальник управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры Орловского муниципального округа Ольга Аксютина поблагодарили военнослужащих за стойкость и мужество.
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Сахалин собрал для земляков на передовой 24 тонны груза
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Надежные людиОрловская областьАлександр Чернов
 
 
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