https://ria.ru/20241213/svo-1988998550.html
Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров
Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров - РИА Новости, 13.12.2024
Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров
За месяц группировка войск "Восток" освободила семь населённых пунктов и взяла под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:43
2024-12-13T10:43
2024-12-13T10:43
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. За месяц группировка войск "Восток" освободила семь населённых пунктов и взяла под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки "Восток", заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач. "Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", - говорится в сообщении. Также, по словам Иванаева, в результате эффективного применения российскими военнослужащими высокоточных средств поражения и ударных беспилотников противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе. Министру редставили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки. В российском ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988592699.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Украина
Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров
Группировка войск "Восток" за месяц освободила семь населенных пунктов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. За месяц группировка войск "Восток" освободила семь населённых пунктов и взяла под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов
провел рабочее совещание на пункте управления группировки "Восток", заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач.
"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ
, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Также, по словам Иванаева, в результате эффективного применения российскими военнослужащими высокоточных средств поражения и ударных беспилотников противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе.
Министру редставили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки.
В российском ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.