https://ria.ru/20241213/svo-1988998550.html

Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров

Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров - РИА Новости, 13.12.2024

Группировка "Восток" взяла под контроль более 300 квадратных километров

За месяц группировка войск "Восток" освободила семь населённых пунктов и взяла под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров, сообщили в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:43

2024-12-13T10:43

2024-12-13T10:43

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. За месяц группировка войск "Восток" освободила семь населённых пунктов и взяла под контроль территорию площадью более 300 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки "Восток", заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач. "Командующий группировкой войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил министру обороны РФ, что за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров", - говорится в сообщении. Также, по словам Иванаева, в результате эффективного применения российскими военнослужащими высокоточных средств поражения и ударных беспилотников противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе. Министру редставили результаты модернизации вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника, средств связи, а также образцы роботизированных комплексов различного назначения, которыми пользуются бойцы группировки. В российском ведомстве отметили, что Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988592699.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, украина