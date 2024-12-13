https://ria.ru/20241213/sud-1989098368.html

Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав

Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав - РИА Новости, 13.12.2024

Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав

Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:23

2024-12-13T16:23

2024-12-13T16:23

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сарик андреасян

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил оставить решение без изменения", - сказали в суде. Ранее мировой судья признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился. Представитель Андреасяна в суде заявлял, что режиссер в момент остановки машины не находился в состоянии опьянения, но потом по ошибке выпил из находящейся в салоне бутылки напиток, содержащий алкоголь - тогда-то инспектор и направил его на освидетельствование.

https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html

https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html

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происшествия, авто, сарик андреасян, россия