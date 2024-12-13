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Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав - РИА Новости, 13.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sud-1989098368.html
Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав
Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав - РИА Новости, 13.12.2024
Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав
Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:23
2024-12-13T16:23
культура
происшествия
авто
сарик андреасян
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил оставить решение без изменения", - сказали в суде. Ранее мировой судья признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев. Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился. Представитель Андреасяна в суде заявлял, что режиссер в момент остановки машины не находился в состоянии опьянения, но потом по ошибке выпил из находящейся в салоне бутылки напиток, содержащий алкоголь - тогда-то инспектор и направил его на освидетельствование.
https://ria.ru/20241212/andreasyan-1988884488.html
https://ria.ru/20241030/khrzhanovskiy-1981006900.html
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происшествия, авто, сарик андреасян, россия
Культура, Происшествия, Авто, Сарик Андреасян, Россия
Суд признал законным лишение режиссера Андреасяна водительских прав

Суд отклонил жалобу режиссера Андреасяна, лишенного прав за пьяное вождение

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, на полтора года лишенного водительских прав за вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил оставить решение без изменения", - сказали в суде.
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Ранее мировой судья признал Андреасяна виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.
Как говорится в тексте постановления, который имеется в распоряжении РИА Новости, находившегося за рулем Андреасяна в конце мая этого года остановили сотрудники ДПС. "У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение окраса кожных покровов лица", поэтому ему предложили пройти освидетельствование, следует из текста. Прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, режиссер с показаниями согласился.
Представитель Андреасяна в суде заявлял, что режиссер в момент остановки машины не находился в состоянии опьянения, но потом по ошибке выпил из находящейся в салоне бутылки напиток, содержащий алкоголь - тогда-то инспектор и направил его на освидетельствование.
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КультураПроисшествияАвтоСарик АндреасянРоссия
 
 
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