https://ria.ru/20241213/sud-1989068060.html

Суд огласит приговор бывшей белгородской чиновнице 19 декабря

Суд огласит приговор бывшей белгородской чиновнице 19 декабря - РИА Новости, 13.12.2024

Суд огласит приговор бывшей белгородской чиновнице 19 декабря

Второй западный окружной военный суд 19 декабря огласит приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук* по делу о подготовке теракта на железной... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:38

2024-12-13T14:38

2024-12-13T14:38

происшествия

украина

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 19 декабря огласит приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук* по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по делу Шинкарук* и Холодкова назначено на 19 декабря в 11.00", - сказал собеседник агентства. Накануне оглашение приговора было отложено, так как, когда фигурантов доставили в суд, их не смогли выгрузить из автозака из-за отсутствия света в конвойном помещении, где проходит досмотр подсудимых. В прениях сторон прокурор запросила в качестве наказания для Шинкарук* 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, Александру Холодкову - 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей. Ранее адвокат Шинкарук* Артём Рыдванов заявил РИА Новости, что она не признает вину, в ходе разбирательств женщина рассказала в суде лишь об обстоятельствах передачи денег, которые, как утверждает следствие, предназначались для совершения теракта на железной дороге нефтеперерабатывающих объектах. Защита считает, что обоих фигурантов использовали "втемную". По словам Рыдванова, чиновнице написал ее бывший муж по фамилии Кисель, который находится сейчас на Украине, что переведет ей 107 тысяч рублей на карту, чтобы она сняла 100 тысяч рублей и передала через ячейку некоему человеку, который занимался криптовалютой и "не хотел светиться", а 7 тысяч взяла себе в качестве вознаграждения. Шинкарук* не знала, для чего и кому она передает деньги, утверждает Рыдванов. Якобы то же самое сделал Холодков: Кисель был другом детства и попросил оставить в урне сверток с 500 тысячами рублей, за это передал ему 10 тысяч рублей. Дело в отношении Киселя выделено в отдельное производство. Шинкарук* и Холодков обвиняются в участии в террористическом сообществе; незаконном обороте взрывчатых веществ; контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой; приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ; приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240925/belgorod-1974653831.html

https://ria.ru/20240918/belgorod-1973420816.html

https://ria.ru/20240910/belgorod-1971874512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина