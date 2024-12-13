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Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова - РИА Новости, 13.12.2024
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06:58 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/sud-1988950889.html
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова - РИА Новости, 13.12.2024
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова
Мосгорсуд отказался увеличить с 900 тысяч до 4,2 миллиона рублей компенсацию осужденным за аферу с имуществом вдовы и дочери народного артиста Алексея Баталова, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:58
2024-12-13T06:58
алексей баталов
происшествия
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался увеличить с 900 тысяч до 4,2 миллиона рублей компенсацию осужденным за аферу с имуществом вдовы и дочери народного артиста Алексея Баталова, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Несколько лет подряд семейная пара - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - под видом поддержки оказывала помощь вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой. Но затем, используя доверенность, они сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии. Однако аферисты продолжили доказывать в гражданском процессе, что оказывали помощь семье Баталова, оплачивая их нужды за свой счет. Цивин и Дрожжина подали иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором просили взыскать с дочери Баталова и его вдовы 4,2 миллиона рублей, которые, по их словам, они потратили на их нужды. Суд удовлетворил иск частично и обязал дочь и вдову Баталова выплатить супругам около 900 тысяч рублей. В иске речь шла о расходах на продукты, лекарства, ЖКХ, услуги домработницы в квартире ответчиков, расходы на ремонт и покупку строительных материалов. Также они просили компенсировать оплату банкетов (поминок) по случаю дней памяти Баталова, в частности в ресторане ЦДЛ в центре Москвы. Кроме того, истцы утверждали, что оплачивали услуги по оформлению шенгенских виз в Италию для Баталовой и Леонтенко и расходы по поездке, ремонт крыши дачи ответчиков после того, как на нее упало дерево, покупали для них диван, антикварный шкаф из красного дерева и даже платье для Марии из итальянского магазина. Решение районного суда не понравилось Цивину и Дрожжиной, они обжаловали его в Мосгорсуде, однако тот отказал им в удовлетворении жалоб и оставил сумму взысканий прежней. В свою очередь представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко заявила РИА Новости, что представленные Цивиным и Дрожжиной в суд чеки выглядели "как из мусорки, они были нечитабельны, о чем суд сделал замечание". Она также отметила, что в чеках из аптеки были указаны лекарства от подагры и тех болезней, которыми ни дочь Баталова, ни вдова артиста не страдают, а покупка в продуктовом магазине пива и шампанского "вызывает недоумение". Юрист добавила, что будет обжаловать решение в кассации.
https://realty.ria.ru/20240401/batalov-1937120456.html
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алексей баталов, происшествия, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса)
Алексей Баталов, Происшествия, Михаил Цивин (юрист), Наталья Дрожжина (актриса)
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова

Суд не увеличил компенсацию расходов участникам аферы с имуществом Баталова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался увеличить с 900 тысяч до 4,2 миллиона рублей компенсацию осужденным за аферу с имуществом вдовы и дочери народного артиста Алексея Баталова, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Несколько лет подряд семейная пара - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина - под видом поддержки оказывала помощь вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой. Но затем, используя доверенность, они сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей.
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Кроме того, знакомый нотариус Дрожжиной и Цивина Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире, расположенной по улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Однако аферисты продолжили доказывать в гражданском процессе, что оказывали помощь семье Баталова, оплачивая их нужды за свой счет. Цивин и Дрожжина подали иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором просили взыскать с дочери Баталова и его вдовы 4,2 миллиона рублей, которые, по их словам, они потратили на их нужды. Суд удовлетворил иск частично и обязал дочь и вдову Баталова выплатить супругам около 900 тысяч рублей.
В иске речь шла о расходах на продукты, лекарства, ЖКХ, услуги домработницы в квартире ответчиков, расходы на ремонт и покупку строительных материалов. Также они просили компенсировать оплату банкетов (поминок) по случаю дней памяти Баталова, в частности в ресторане ЦДЛ в центре Москвы.
Кроме того, истцы утверждали, что оплачивали услуги по оформлению шенгенских виз в Италию для Баталовой и Леонтенко и расходы по поездке, ремонт крыши дачи ответчиков после того, как на нее упало дерево, покупали для них диван, антикварный шкаф из красного дерева и даже платье для Марии из итальянского магазина.
Решение районного суда не понравилось Цивину и Дрожжиной, они обжаловали его в Мосгорсуде, однако тот отказал им в удовлетворении жалоб и оставил сумму взысканий прежней.
В свою очередь представитель семьи Баталовых Татьяна Кириенко заявила РИА Новости, что представленные Цивиным и Дрожжиной в суд чеки выглядели "как из мусорки, они были нечитабельны, о чем суд сделал замечание". Она также отметила, что в чеках из аптеки были указаны лекарства от подагры и тех болезней, которыми ни дочь Баталова, ни вдова артиста не страдают, а покупка в продуктовом магазине пива и шампанского "вызывает недоумение".
Юрист добавила, что будет обжаловать решение в кассации.
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