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На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей - РИА Новости, 13.12.2024
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17:58 13.12.2024 (обновлено: 18:03 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/stavropole-1989119141.html
На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей
На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей - РИА Новости, 13.12.2024
На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей
Два ДТП с участием девяти автомобилей затруднили движение по автодороге "Кавказ" в Минераловодском округе, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:58
2024-12-13T18:03
происшествия
авто
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Два ДТП с участием девяти автомобилей затруднили движение по автодороге "Кавказ" в Минераловодском округе, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья. "В Минераловодском округе две автоаварии с участием 9 автомобилей затруднили движение на автодороге "Кавказ". По предварительным данным, сегодня примерно в 15 часов на 328 километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло два ДТП, в которых столкнулись 9 автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что предварительной причиной столкновений мог стать неправильный выбор водителями скоростного режима, безопасной дистанции, а также образовавшаяся наледь из-за ухудшения погоды. На месте работают экипажи ДПС, осуществляя регулировочные функции.
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происшествия, авто, россия, ставропольский край
Происшествия, Авто, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье произошли два ДТП с участием девяти автомобилей

На Ставрополье два ДТП с участием девяти машин затруднили движение по автодороге

© Фото : Госавтоинспекции Ставропольского краяНа месте ДТП в Ставропольском крае. 13 декабря 2024
На месте ДТП в Ставропольском крае. 13 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Госавтоинспекции Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 13 дек - РИА Новости. Два ДТП с участием девяти автомобилей затруднили движение по автодороге "Кавказ" в Минераловодском округе, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
"В Минераловодском округе две автоаварии с участием 9 автомобилей затруднили движение на автодороге "Кавказ". По предварительным данным, сегодня примерно в 15 часов на 328 километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло два ДТП, в которых столкнулись 9 автомобилей. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что предварительной причиной столкновений мог стать неправильный выбор водителями скоростного режима, безопасной дистанции, а также образовавшаяся наледь из-за ухудшения погоды. На месте работают экипажи ДПС, осуществляя регулировочные функции.
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ПроисшествияАвтоРоссияСтавропольский край
 
 
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