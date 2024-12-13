https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html

"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому

"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2024

"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:59

2024-12-13T16:59

2024-12-13T16:59

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владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий, пока положение Киева не стало еще хуже."Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – заявил он.Он добавил, что никакая денежная помощь со стороны США и союзников уже не способна как-либо изменить положение Украины в лучшую сторону.Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.

https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1988993679.html

https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины