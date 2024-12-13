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"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2024
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:59
2024-12-13T16:59
2024-12-13T16:59
специальная военная операция на украине
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джо байден
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий, пока положение Киева не стало еще хуже."Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – заявил он.Он добавил, что никакая денежная помощь со стороны США и союзников уже не способна как-либо изменить положение Украины в лучшую сторону.Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1988993679.html
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"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
Дэвис призвал Зеленского срочно прекратить боевые действия