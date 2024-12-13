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"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2024
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:59
2024-12-13T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий, пока положение Киева не стало еще хуже."Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! &lt;…&gt; Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – заявил он.Он добавил, что никакая денежная помощь со стороны США и союзников уже не способна как-либо изменить положение Украины в лучшую сторону.Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1988993679.html
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сша
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому

Дэвис призвал Зеленского срочно прекратить боевые действия

© AP Photo / Eduardo MunozВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz
Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал Владимира Зеленского немедленно связаться с Владимиром Путиным и Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий, пока положение Киева не стало еще хуже.
"Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение", – заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На Западе раскрыли, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
Вчера, 10:15
Он добавил, что никакая денежная помощь со стороны США и союзников уже не способна как-либо изменить положение Украины в лучшую сторону.
Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.
Накануне Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Вчера, 12:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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