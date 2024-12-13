https://ria.ru/20241213/ssha-1989080261.html

UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом

UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом - РИА Новости, 13.12.2024

UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом

Система здравоохранения США не работает так, как должна, и представляет собой "лоскутное одеяло", созданное за десятилетия, заявил глава корпорации UnitedHealth РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:17

2024-12-13T15:17

2024-12-13T15:17

в мире

сша

манхэттен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987660615_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_0dcede6a71b3806045c33f21bfca2bd5.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Система здравоохранения США не работает так, как должна, и представляет собой "лоскутное одеяло", созданное за десятилетия, заявил глава корпорации UnitedHealth Group Эндрю Уитти в своей статье для The New York Times. UnitedHealth Group - крупнейшая в США компания в области медицинского страхования. "Мы знаем, что система здравоохранения не работает так хорошо, как могла бы, и понимаем, что люди этим недовольны. Никто бы не стал создавать систему в том виде, в каком она существует сейчас. И никто ее специально такой не создавал. Это лоскутное одеяло, сложившееся за десятилетия", - написал Уитти. Он подчеркнул, что его компания готова сотрудничать с различными сторонами - от медицинских учреждений до правительств, - чтобы улучшить качество медицинских услуг и снизить их стоимость. "Очевидно, что мы еще не там, где должны быть. Мы понимаем и разделяем желание создать систему здравоохранения, которая будет работать лучше для всех", - добавил он. В своей статье он также отдал дань памяти Брайану Томпсону, возглавлявшему страховое подразделение материнской компании UnitedHealthcare, который недавно трагически погиб. Уитти подчеркнул, что Томпсон работал над тем, чтобы сделать медицинское обслуживание более доступным, прозрачным и человечным. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.

https://ria.ru/20241211/ubiystvo-1988694556.html

https://ria.ru/20240412/lekarstva-1939583804.html

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, манхэттен