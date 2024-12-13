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UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом - РИА Новости, 13.12.2024
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15:17 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ssha-1989080261.html
UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом
UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом - РИА Новости, 13.12.2024
UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом
Система здравоохранения США не работает так, как должна, и представляет собой "лоскутное одеяло", созданное за десятилетия, заявил глава корпорации UnitedHealth РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:17
2024-12-13T15:17
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Система здравоохранения США не работает так, как должна, и представляет собой "лоскутное одеяло", созданное за десятилетия, заявил глава корпорации UnitedHealth Group Эндрю Уитти в своей статье для The New York Times. UnitedHealth Group - крупнейшая в США компания в области медицинского страхования. "Мы знаем, что система здравоохранения не работает так хорошо, как могла бы, и понимаем, что люди этим недовольны. Никто бы не стал создавать систему в том виде, в каком она существует сейчас. И никто ее специально такой не создавал. Это лоскутное одеяло, сложившееся за десятилетия", - написал Уитти. Он подчеркнул, что его компания готова сотрудничать с различными сторонами - от медицинских учреждений до правительств, - чтобы улучшить качество медицинских услуг и снизить их стоимость. "Очевидно, что мы еще не там, где должны быть. Мы понимаем и разделяем желание создать систему здравоохранения, которая будет работать лучше для всех", - добавил он. В своей статье он также отдал дань памяти Брайану Томпсону, возглавлявшему страховое подразделение материнской компании UnitedHealthcare, который недавно трагически погиб. Уитти подчеркнул, что Томпсон работал над тем, чтобы сделать медицинское обслуживание более доступным, прозрачным и человечным. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
https://ria.ru/20241211/ubiystvo-1988694556.html
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в мире, сша, манхэттен
В мире, США, Манхэттен
UnitedHealth Group назвала систему здравоохранения США лоскутным одеялом

Глава UnitedHealth Group назвал систему здравоохранения США лоскутным одеялом

© AP Photo / Stefan JeremiahСотрудники криминального отдела полиции Нью-Йорка исследуют пули, найденные на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
Сотрудники криминального отдела полиции Нью-Йорка исследуют пули, найденные на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Сотрудники криминального отдела полиции Нью-Йорка исследуют пули, найденные на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Система здравоохранения США не работает так, как должна, и представляет собой "лоскутное одеяло", созданное за десятилетия, заявил глава корпорации UnitedHealth Group Эндрю Уитти в своей статье для The New York Times.
UnitedHealth Group - крупнейшая в США компания в области медицинского страхования.
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"Мы знаем, что система здравоохранения не работает так хорошо, как могла бы, и понимаем, что люди этим недовольны. Никто бы не стал создавать систему в том виде, в каком она существует сейчас. И никто ее специально такой не создавал. Это лоскутное одеяло, сложившееся за десятилетия", - написал Уитти.
Он подчеркнул, что его компания готова сотрудничать с различными сторонами - от медицинских учреждений до правительств, - чтобы улучшить качество медицинских услуг и снизить их стоимость.
"Очевидно, что мы еще не там, где должны быть. Мы понимаем и разделяем желание создать систему здравоохранения, которая будет работать лучше для всех", - добавил он.
В своей статье он также отдал дань памяти Брайану Томпсону, возглавлявшему страховое подразделение материнской компании UnitedHealthcare, который недавно трагически погиб. Уитти подчеркнул, что Томпсон работал над тем, чтобы сделать медицинское обслуживание более доступным, прозрачным и человечным.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
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