США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN
CNN: США пытаются срочно совершить масштабную переброску оружия на Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Джо Байдена с поста президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Байдена.
"С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - приводит телеканал слова чиновника.
Как отмечает CNN, усилиями по поставкам вооружения руководит советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Сообщается, что в середине ноября он поручил главе Пентагона Ллойду Остину "ускорить" поставки.
По данным источника, знакомого с ситуацией, Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о морских и воздушных перевозках военных грузов.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.