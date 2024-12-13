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США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN - РИА Новости, 13.12.2024
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12:30 13.12.2024 (обновлено: 13:30 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/ssha-1989026270.html
США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN
США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN - РИА Новости, 13.12.2024
США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN
США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Джо Байдена... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:30
2024-12-13T13:30
сша
украина
россия
джо байден
джейк салливан
ллойд остин
нато
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Джо Байдена с поста президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Байдена. Как заявил чиновник, администрация действующего президента США вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить Киеву "огромные партии вооружений" в рамках ранее объявленной военной помощи в течение следующих пяти недель до окончания президентства Байдена. "С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - приводит телеканал слова чиновника. Как отмечает CNN, усилиями по поставкам вооружения руководит советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Сообщается, что в середине ноября он поручил главе Пентагона Ллойду Остину "ускорить" поставки. По данным источника, знакомого с ситуацией, Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о морских и воздушных перевозках военных грузов. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241213/pvo-1989000052.html
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сша, украина, россия, джо байден, джейк салливан, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, в мире
США, Украина, Россия, Джо Байден, Джейк Салливан, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, В мире
США до середины января поставят Украине сотни тысяч снарядов, сообщил CNN

CNN: США пытаются срочно совершить масштабную переброску оружия на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США намерены до середины января доставить на Украину сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники, чтобы уложиться в срок до ухода Джо Байдена с поста президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации Байдена.
Как заявил чиновник, администрация действующего президента США вкладывает ресурсы в то, чтобы доставить Киеву "огромные партии вооружений" в рамках ранее объявленной военной помощи в течение следующих пяти недель до окончания президентства Байдена.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
МИД Украины потребовал от Запада срочно поставить 20 систем ПВО
Вчера, 10:50
"С настоящего момента и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - приводит телеканал слова чиновника.
Как отмечает CNN, усилиями по поставкам вооружения руководит советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Сообщается, что в середине ноября он поручил главе Пентагона Ллойду Остину "ускорить" поставки.
По данным источника, знакомого с ситуацией, Салливан на прошлой неделе проинформировал главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о морских и воздушных перевозках военных грузов.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов долларов, в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Блинкен заявил о новой военной помощи США Киеву на 500 миллионов долларов
Вчера, 02:26
Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп
12 декабря, 18:09
 
СШАУкраинаРоссияДжо БайденДжейк СалливанЛлойд ОстинНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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